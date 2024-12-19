فلسطين.. غارات جوية وقصف مدفعي متواصل على مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن هناك غارات جوية عنيفة تزامنًا مع قصف مدفعي متواصل على مدينة غزة.

كما أضافت، أن عدد الشهداء ارتفع منذ صباح أمس الأربعاء إلى 23 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، أن الفرق لديها تمكنت من انتشال عدد من الشهداء والجرحى بعد قصف الاحتلال منزلًا لعائلة النجار في جباليا البلد شمال غزة.

وأمس الأربعاء، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي لم يشهده العالم.

وأضاف منصور: "حذرنا من تدهور الأوضاع في غزة بسبب عدم وقف إطلاق النار، ونطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف فوري لإطلاق النار بغزة.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي بالأراضي المحتلة، وتواصل تشريد وتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن محكمة العدل الدولية ترفض إجراءات الاحتلال في فلسطين.