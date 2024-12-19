باريس سان جيرمان يتفوق على موناكو في قمة الدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان انتصارًا مثيرًا على مضيفه موناكو بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الفرنسي، على ملعب "لويس الثاني".

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بقوة، حيث افتتح وارن زائير إيمري التسجيل في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، واصل عثمان ديمبيلي تألقه، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يعزز غونزالو راموس النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 83.

لم يستسلم موناكو ورد بهدفين، الأول جاء من ضربة جزاء نفذها إلياس بن سيغار في الدقيقة 53، والثاني عن طريق برييل إيمبولو في الدقيقة 60. لكن عثمان ديمبيلي عاد ليسجل هدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 90+7، ليؤكد انتصار باريس سان جيرمان.

بهذا الفوز، يواصل باريس سان جيرمان مطاردته لقمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يبقى موناكو يحاول تعويض خسارته في الجولات القادمة.