متعددة المواهب.. "هنا " فنانة استعراضية ورسامة مبدعة من ذوي الهمم



خليك قد التحدى ولا تستسلم لظروفك".. شعار رفعته، "هنا محمد احمد أبو زيد 15 عاما من ذوي الهمم ،طالبه بالصف الأول الإعدادي ، من ابناء مدينة المنصورة محافظة الدقهلية

و أوضحت الي “البوابة"

وقالت الدكتورة نشوي الشافعى استاذ ورئيس قسم بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، ووالدة الفنانة "هنا ابو زيد ،أن ابنتها انضمت الي فريق استعراضات بمدرسة خاصة تابعة لوزارة التربية والتعليم ،منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ،وان الفنان خالد النموري مدرب الفريق ومصمم الرقصات للفريق دعمها ، وشجعها علي تنمية موهبتها ،وشاركت بالعديد من العروض الفنية للفريق،

ومنها استعراض كان فيه فراشة صغيرة و عرض موسيقي إيقاعي.



وأضافت “الشافعي ” لـ “البوابة نيوز” أن موهبة هنا لم تقتصر على العروض الاستعراضية وانما هي عاشقة لفن الرسم منذ الصغر، ويسري بدمائها حب الالوان والتعبير بالرسم عما تري. بالرسومات فانضمت الي أكاديمية الرسم ينادي جزيرة الورد بالمنصورة ،برئاسة النائب طارق عيد الهادي رئيس مجلس إدارة النادي ، وجاليري روح بالنادي تحت إشراف بروستين العراقي.

وتتابع انها طورت موهبتهاعلي مدار السنوات فبدأت. بالرسم بالقلم الرصاص ثم استخدام الألوان والحجم والاكلريلك مؤكدة أن رسومات هنا نالت إعجاب الجميع ،فسعت الي تنظيم معارض فنية،لإبراز موهبتها في الرسم ،وعرض لوحاتها ،منذ ما يقرب من 4 سنوات ،



وأشارت “الشافعي ” إلى أن الفنانة بروستين العراقي دعمتها في فن الرسم ، موضحة أن هنا سعت الي التميز والاختلاف ،فرسمت علي بعض الملابس ،ومنها التيشيرت ، كما انها ترسم بالفخار ، وترسم علي الزجاج وتجسد الطبيعة الخلابة في بعض لوحاتها.

ووقالت انها شاركت في العديد من المعارض ، كما نظمت معارض لها منها معرض فني لرسوماتها افتتحه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ،كما أقيم معرض باسمها في نادي جزيرة الورد بالمنصورة ، وافتتحه كل من النائب طارق عبد الهادي رئييس مجلس إدارة النادي ، و الدكتورة أمنية شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية .،وشاركت في معرض المجلس القومي للمرأة بالدقهلية ، وتسعي هنا الي الشهرة والنجومية وتمثيل مصر عالميا ".

