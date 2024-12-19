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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق يعلن عن إجراءات لإعادة الجنود السوريين المتواجدين في أراضيها

العراق
العراق
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أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أمس الأربعاء، عن إجراءات لإعادة الجنود السوريين المتواجدين في العراق.
وقال المحمداوي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الحدود العراقية محصنة وآمنة تمامًا، مبينا، أن المنافذ مع الجانب السوري محكمة بشكل تام.
وأضاف "لن نسمح بدخول إرهابي داخل أراضينا"، مشيرا إلى أن الإجراءات ذاهبة باتجاه إعادة الجنود السوريين المتواجدين في العراق إلى بلادهم.
 

الفريق أول الركن قيس المحمداوي العراق سوريا