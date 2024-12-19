أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أمس الأربعاء، عن إجراءات لإعادة الجنود السوريين المتواجدين في العراق.
وقال المحمداوي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الحدود العراقية محصنة وآمنة تمامًا، مبينا، أن المنافذ مع الجانب السوري محكمة بشكل تام.
وأضاف "لن نسمح بدخول إرهابي داخل أراضينا"، مشيرا إلى أن الإجراءات ذاهبة باتجاه إعادة الجنود السوريين المتواجدين في العراق إلى بلادهم.
بوابة العرب
العراق يعلن عن إجراءات لإعادة الجنود السوريين المتواجدين في أراضيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أمس الأربعاء، عن إجراءات لإعادة الجنود السوريين المتواجدين في العراق.
أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أمس الأربعاء، عن إجراءات لإعادة الجنود السوريين المتواجدين في العراق.