رئيس نيجيريا يتوقع تراجعا كبيرا في معدلات التضخم

توقع رئيس نيجيريا بولا تينوبو أن ينخفض التضخم في البلاد بشكل حاد إلى حوالي 15٪ في العام المقبل من 34.6٪ في نوفمبر الماضي مدعومًا بانخفاض واردات المنتجات البترولية.

وقال الرئيس بولا تينوبو أمس الأربعاء في ثاني خطاب له عن الميزانية منذ انتخابه إن أولويات الإنفاق في 2025 ستشمل الأمن والبنية التحتية وإجراءات لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة.

وذكر إن خطة الإنفاق لعام 2025 البالغة 47.90 تريليون نايرا تضمنت عجزًا في الميزانية بنسبة 3.89٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من 13.0 تريليون نايرا.

وأضاف قائلا "الإصلاحات التي وضعناها بدأت تسفر عن نتائج، لا انعكاسات".

يشار الى تسارع التضخم بشكل حاد في النصف الثاني من العام الماضي بعد أن خفض تينوبو قيمة العملة وخفض الدعم على البنزين في محاولة لرفع النمو الاقتصادي ودعم المالية العامة.

وكثفت هذه الإجراءات أشد أزمة تكلفة المعيشة منذ عقود في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.