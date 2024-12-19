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الخميس 19 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجية الأردن وبريطانيا يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في سوريا

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أمس الأربعاء، هاتفيا مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، تطورات الأوضاع في سوريا.
كما بحث الوزيران، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
 

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