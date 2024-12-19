وزيرا خارجية الأردن وبريطانيا يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في سوريا

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أمس الأربعاء، هاتفيا مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، تطورات الأوضاع في سوريا.

كما بحث الوزيران، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

