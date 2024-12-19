وزير الخارجية العراقي يؤكد ضرورة حماية الأقليات السورية وضمان مشاركتهم بالعملية السياسية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ضرورة حماية الأقليات والمكونات السورية وضمان مشاركتهم في العملية السياسية وعدم إجبارهم على الهجرة، مع تثبيت حقوقهم في إطار حكومة تمثل جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية العراقي، أمس الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش؛ لضرورة التأكيد على إشراك جميع الأطراف في الحكومة السورية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الاتصال الهاتفي تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما في سوريا.. كما ناقشا عددًا من القضايا الأخرى ذات الصلة بالعراق.

وأكد البيان، أن الأمم المتحدة - من خلال ممثلها الخاص في سوريا - تتابع بشكل مستمر الأوضاع والمشاكل هناك، مشيرا إلى أن ممثل الأمين العام قام بزيارة إلى (دمشق) واجتمع مع عدة أطراف، مشددًا على أهمية تقديم الدعم للشعب السوري، معربا عن قلقه إزاء التوترات المحتملة بين بعض التنظيمات والجماعات المسلحة، مع تزايد احتمالية اندلاع نزاع بينهما.

وقال وزير الخارجية العراقي "إن الأوضاع في سوريا تتسم بالتعقيد مع سيطرة جماعات مسلحة مختلفة على مناطق متعددة".

