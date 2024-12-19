مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موقف مصر الداعم لقضيتنا نابع من العلاقات الأخوية التاريخية

أشاد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالعلاقات المصرية - الفلسطينية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، مؤكدا أن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة نابع من قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي لم يشهده العالم.

وقال منصور - خلال كلمته أمام مجلس الأمن مساء أمس الأربعاء، "حذرنا من تدهور الأوضاع في غزة بسبب عدم وقف إطلاق النار"، مطالبا مجلس الأمن بالتحرك لوقف فوري لإطلاق النار بغزة.

وأضاف أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي بالأراضي المحتلة، لافتا إلى أن إسرائيل تواصل تشريد وتهجير الشعب الفلسطيني.

ودعا مندوب فلسطين، المجتمع الدولي، للتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مرحبا بدور وكالة الأونروا الرافض لممارسات إسرائيل، مُطالبا بوضع حد لوجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

وتابع: "لن يكون هناك سلام بالمنطقة دون تسوية قضيتنا"، مضيفا "نحتاج دعمكم المتواصل الآن أكثر من أي وقت مضى".