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الخميس 19 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

روما يتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بفوز كبير على سامبدوريا

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حجز فريق روما مقعده في دور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا، بعد تحقيق فوز كبير على ضيفه سامبدوريا بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو.

افتتح الأوكراني أرتم دوبياك التسجيل مبكرًا لصالح روما في الدقيقة 9، بعد تمريرة رائعة من أليكسيس سالماكرز، ثم عاد دوبياك ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 24، عزز الإيطالي الشاب توماسو بالدانزي النتيجة بإحراز الهدف الثالث لروما بعد تمريرة من لياندرو باريديس.

سامبدوريا قلص الفارق في الدقيقة 61 عن طريق الإسباني جيرارد بيس، الذي استغل تمريرة من زميله فابيو دبياولي. لكن روما أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 79، بتوقيع الأوزبكي إلدور شومورودوف، بعد تمريرة من أنخيلو، ليختتم مهرجان الأهداف.

بهذا الانتصار، يتأهل روما إلى الدور ربع النهائي، حيث سيواجه إيه سي ميلان يوم 3 فبراير المقبل.

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