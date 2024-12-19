الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الوزارة بالدقي.. صور

الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الوزارة بالدقي، فؤجي سكان الدقي اليوم وتحديدا أمام العقار ٢٣ ش وزارة الزراعه بكسر في ماسورة مياه أمام العقار مما نتج عنه خروج المياه من عدة أماكن بشكل غريب.

وعلى الفور انتقلت كافه الأجهزة المعنية لمكان كسر الماسورة بعد تكليف المهندس محمد مرعي بسرعة اتخاذ اللازم فورا وعمل الإصلاح فورا مع إعادة الشئ لأصله فور الانتهاء.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات بإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين وحل الشكاوى المقدمة بكفاءة وسرعة عالية.

وبناء عليه انتقلا كل من المهندس محمد عبود وعاطف العدوي نواب رئيس حي الدقي وبرفقه شريف أشرف مدير إدارة المرافق ومرفق مياه الجيزة الذي قام بإنهاء الإصلاح في وقت قياسي دون قطع المياه عن المنطقة.

وجاء ذلك بناء على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص الدولة على مد قنوات التواصل بين الجهات التنفيذية والمواطن وتفعيلها لسماع شكاوى المواطنين ووضع حلول جذرية لها.

