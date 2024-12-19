ليفربول يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بفوز ثمين على ساوثهامبتون

حجز فريق ليفربول مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعد تحقيقه انتصار صعب على مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب «سانت ماري».

تقدم ليفربول بهدف مبكر سجله داروين نونيز في الدقيقة 24، وأضاف هارفي إليوت الهدف الثاني في الدقيقة 32، ليعزز تقدم "الريدز".

وفي الشوط الثاني، قلّص كاميرون أرتشر الفارق لصالح ساوثهامبتون بهدف في الدقيقة 59، لكن محاولات أصحاب الأرض لإدراك التعادل لم تنجح.

بهذا الفوز، يواصل ليفربول سعيه نحو تحقيق لقب البطولة، ليضرب موعدًا مع منافسيه في الدور نصف النهائي.