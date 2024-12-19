فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الإعلاميين الاجتماعي

عقد، أمس الأربعاء، اجتماعا لجمعية عادية وتقرر فيها فتح باب الترشح يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 ولمدة سبعة أيام، ويتم غلق باب الترشح يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، على أن تقدم طلبات الترشح بمكتب العضوية بالدور التاسع بمبنى ماسبيرو.

كما تقرر عقد جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الإثنين الموافق 10 مارس 2025 وذلك بنادي الإعلاميين الاجتماعي بالمنيل.

جاء ذلك فى إطار حرص الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى، على قيام نادي الإعلاميين الاجتماعي بالاستمرار فى تقديم خدماته المتميزة للعاملين الأعضاء به والدفع بدماء جديدة لتطوير الأنشطة والخدمات المختلفة جاءت توجيهات رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.