البابا تواضروس: الاستقرار الديني ينشئ مواطنا أكثر إنتاجية ووطنية

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في بداية عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي أمس، إن وجود كنيسة في مكانٍ ما يمنح الاستقرار الديني، ومصر بدأت تأخذ خطوات جادة في هذا السياق، والاستقرار الديني ينشئ مواطنًا أكثر إنتاجية وأكثر وطنية، والتضييق لا ينتج مواطنًا صالحًا لذا فنحن نشكر المسؤولين الذين يدعمون هذا الاستقرار، كما نشكر كل المسؤولين الذين لهم جهود هنا.

وألقى قداسة البابا عظة اجتماع الأربعاء مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بأغاخان التابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية.

كما أشاد قداسته بالجهود الكبيرة التي تقدمها دار الكتاب المقدس، مشيرًا إلى المعرض السنوي الذي يقيمه في كافة فروعه على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن أكثر شئ يجعل حياتنا أفضل هو ارتباطنا بالكتاب المقدس، ونصح بأن نقدم هدايا كتابية في أعياد ميلاد أبنائنا وفي المناسبات المختلفة. واستعرض بعض الكتب الجديدة التي أصدرتها الدار مؤخرًا، واختتم بتحية مجلس الإدارة وكافة العاملين في الدار.