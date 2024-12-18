أرسنال يعبر إلى نصف نهائي كأس كاراباو بثلاثية مثيرة أمام كريستال بالاس

حقق فريق أرسنال فوز ثمين بنتيجة 3-2 على كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو".

افتتح كريستال بالاس التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة عن طريق جان-فيليب ماتيتا، بعد استغلال خطأ دفاعي قاتل من أرسنال.

واستمر الضغط المتبادل بين الفريقين طوال الشوط الأول، لكن دون أي تغييرات في النتيجة.

في الشوط الثاني، انتفض أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، وسجل غابرييل جيسوس هدف التعادل في الدقيقة 54، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 71، بتمريرة حاسمة من بوكايو ساكا.

وفي الدقيقة 81، أكمل غابرييل جيسوس ثلاثيته "هاتريك"، ليؤكد تقدم أرسنال وسط أجواء حماسية من الجماهير.

ورغم محاولات كريستال بالاس العودة للمباراة، نجح إيدي نكيتيا في تقليص الفارق برأسية رائعة في الدقيقة 85، لكن دفاع أرسنال صمد حتى صافرة النهاية ليضمن التأهل.

بهذا الانتصار، يتأهل أرسنال إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث يسعى لمواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب، بينما يغادر كريستال بالاس المنافسة بعد أداء مشرف.