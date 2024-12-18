مجلس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة جلسة شهر ديسمبر بالإدارة العامة للجامعة برئاسة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور أعضاء المجلس وتحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

قدم المجلس الشكر للدكتور ابراهيم ابراهيم احمد احمد الأستاذ ورئيس مجلس قسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بالجامعة بمناسبة انتهاء مدته وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب .



كما جرى توجيه الشكر لجميع الكليات على الجهد المبذول خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى والبدء فى الامتحانات.



كما ناقش المجلس ⁠عرض ومناقشة مواد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الامتحانات وآليات التطبيق و الالتزام بأحكام اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات بالجامعة والمعتمدة من مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 25/11/2024 (الأحكام العامة - تشكيل لجان أعمال الامتحانات - واجبات ومهام المشاركين في أعمال الامتحانات ).

كما جرى التأكيد على تعليمات دخول الامتحانات ومنها عدم السماح باصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان الادإمتحانية والتأكيد على أن من يخالف ذلك يعتبر مرتكباً مخالفة الشروع فى الغش و تأمين الكنترولات وأماكن انعقاد اللجان مع التأكيد على تزويدها بأجهزة إطفاء لمواجهه الظروف الطارئة وحضور أعضاء اللجان الطبية و أعضاء الشئون القانونية أثناء انعقاد الامتحانات.



كما أكد على ضرورة سداد الطلاب الرسوم والمصروفات الدراسية للعام الجامعى 2024/2025م و الالتزام بالضوابط والأحكام العامة للجان الخاصة حيث تُعقد اللجان الخاصة بموافقة عميد الكلية أو من ينيبه واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك في الأماكن التالية مقر الكلية أو مستشفى الطلبة الجامعي: للطلاب المرضي بناء علي تقرير من الإدارة العامة للشئون الطبية ومركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة.

كما أكدوا على ضرورة مراعاة الطلاب المسجونين وعذر حضورهم لأداء الامتحان بالكلية بناءً علي خطاب من إدارة السجن المتواجد به الطالب على أن يقتصر انعقاد اللجان الخاصة على السجن الرئيسي بمحافظة الدقهلية مع مراعاة قرارات مجلس الجامعة فى هذا الشأن.



كما يجب أن يُراعي تناسب أماكن عقد اللجان الخاصة وتجهيزاتها مع الحالات المختلفة للطلاب وان يتولى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إخطار الكنترول بمقر إنعقاد اللجان الخاصة، ويتم إعداد كشف توقيع خاص بحضور الطالب للجنة الخاصة، ويُدون أمام الطالب في خانة التوقيع بلجنته الأساسية كلمة (لجنة خاصة) وتبدأ اللجان الخاصة وتنتهى فى ذات المواعيد المعمول بها فى الامتحانات.

