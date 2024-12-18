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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يعلن توقف اجتماع الأربعاء حتى بداية الصوم الكبير

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للكنائس الغربية التي ستحتفل بعيد الميلاد الأسبوع المقبل (٢٥ ديسمبر) مشيرًا إلى أن الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد يوم ٢٩ كيهك حسب التقويم القبطي، متمنيًا أن يكون العام الجديد مباركًا.

جاء ذلك في ختام عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بأغاخان التابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية.

وأعلن قداسة البابا عن توقف اجتماع الأربعاء بمناسبة الأعياد والمناسبات التي تحفل بها الفترة المقبلة، لافتًا إلى استئناف الاجتماع مع بداية الصوم الكبير يوم الأربعاء ٢٧ فبراير ٢٠٢٥.

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