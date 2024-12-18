فريق المرور بوزارة الصحة يشيد بأعمال الترصد بمستشفيات المنوفية

قام فريق من الإدارة العامة للوبائيات والترصد بوزارة الصحة بمرور ميداني لتقييم أعمال الترصد في محافظة المنوفية.

شمل المرور الإدارات والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، حيث تم مراجعة إجراءات الترصد والتأكد من إلمام الفريق الطبي بتعريف الحالات للأمراض المعدية، وتطبيق التشخيص التفريقي، والتحاليل المعملية المطلوبة , كما تم مطابقة سجلات الترصد مع البرنامج الإلكتروني القومي للترصد (NEDSS).

تضمن فريق المرور حضور الدكتور عبير نشأت مدير إدارة الترصد بالمنوفية، والدكتورة منة الله السيد، والدكتورة هند سمير مسؤولي الترصد في المديرية، ومصطفى زكريا مراقب أول الترصد، وعبد الرازق سليمان فني إحصاء الترصد.

وفي ختام الزيارة، وجه فريق الوزارة الشكر للدكتور أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية, على دعمه المستمر، كما أشادوا بفريق الترصد بالمديرية على الجهود المبذولة.

يأتي هذا الإجراء في إطار الاهتمام برفع كفاءة العاملين في مجال الطب الوقائي والصحة العامة، وكذلك تعزيز إجراءات التحكم والسيطرة على الأمراض المعدية الوبائية والمستجدة.