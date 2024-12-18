بعد قهر «البالون دور».. القدر يصالح فينيسيوس في أقل من 24 ساعة

ابتسم الحظ للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، بعدما عانده يوم 28 أكتوبر الماضي، ليعود القدر ويصالحه خلال 24 ساعة فقط.

خسر فينيسيوس جائزة الكرة الذهبية 2024 «البالون دور»، لصالح الإسباني رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما كان متوقعًا حصول الجناح البرازيلي على جائزة أفضل لاعب في العالم 2024، لما أسهم به في تتويج ريال مدريد ببطولات: الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي.

فينيسيوس

قدم فينيسيوس موسمًا استثنائيًا مع ريال مدريد، حيث شارك في 39 مباراة سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة، وبالرغم من ذلك، خسر جائزة البالون دور في نبأ صادم له ولجماهير الكرة حول العالم، التي رأت أن صاحب الـ24 عامًا تعرض للظلم في ترتيب هذه الجائزة.

ولكن جاء يوم 17 ديسمبر 2024، ليبعث رسالة تفاؤل للموهبة البرازيلية، ليضمد حفل ذا بيست 2024، الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، جراح فينيسيوس، بتسليم جياني إنفانتينو جائزة أفضل لاعب في العالم للبرازيلي، الذي انضم إلى قائمة الأساطير البرازيلية الذين حققوا الجائزة في وقت سابق.

فينيسيوس

وقبل مرور 24 ساعة، ظل الحظ يبتسم له، حينما واجه فريقه ريال مدريد، نظيره باتشوكا المكسيكي على ملعب استاد لوسيل بالدوحة في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

فاز ريال مدريد على باتشوكا بثلاثية نظيفة، اختتمها فينيسيوس بركلة جزاء، ليحصد الملكي اللقب للمرة الرابعة في تاريخه من البطولة القارية.

فينيسيوس

4 جوائز لـ فينيسيوس جونيور في أقل من 24 ساعة

ولم يقتصر تتويج فينيسيوس على هذا اللقب، بل عانق الذهب 3 مرات بعد حصد اللقب، حيث توج بجائزتين فرديتين، هما: أفضل لاعب في المباراة النهائية من كأس إنتركونتيننتال، وأفضل لاعب في البطولة، بجانب كأس البطولة نفسها.

بذلك، حصل فينيسيوس جونيور على 4 جوائز في أقل من 24 ساعة، أهمها جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم 2024.

يذكر أن ريال مدريد رفع رصيده من الألقاب القارية بعد حصوله على كأس إنتركونتيننتال إلى 32 بطولة قارية في تاريخه، ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه الأهلي صاحب الـ27 لقبًا.