"الشوربجي" يكشف خطة تطوير المؤسسات الصحفية القومية

جاءت التغيرات الإعلامية بتشكيل الهيئات الإعلامية لمدة أربع سنوات في وقت حاسم، حيث تواجه المؤسسات القومية التابعة للمجلس الأعلى للإعلام وهيئتي الصحافة والإعلام العديد من التحديات، أبرزها المشكلات الاقتصادية، بالإضافة إلى مشكلات إدارية ومؤسسية تتطلب ترتيبات كبيرة للتكيف معها.

وفي هذا السياق قال المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة “سوف نستكمل ما بدءناه خلال السنوات الأربعة السابقة حيث توفر لدينا قاعدة بيانات نستطيع من خلالها تحديد خطة زمنية لمواجهة التحديات القائمة”.

وأكد الشوربجي في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز" أن أهم الملفات التي سيتم التطرق إليها هى المحتوى الصحفي المقدم بالصحف القومية حيث رصد وتطوير المحتوى ووسائل النشرحيث لم تعد قاصرة على الصحافة الورقية فقط ولكن شملت النشر الالكتروني وصحافة الفيديو وأصدرنا راديو الأهرام ونحاول بقدر الامكان السير في التطور التكنولوجي بالنسبة للمؤسسات الصحفية ومواجهة التقصير بجانب الملف الاقتصادي للمؤسسات الصحفية حيث نقوم بعمل تقييم مالي وإداري للمؤسسات كل ثلاث شهور، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بمؤسسة أخبار اليوم في الأيام القليلة القادمة.

وتابع: نهتم بمراكز الدراسات ومنها مركز دراسات الأهرام، واستثمار اصول المؤسسات و التفكير خارج الصندوق من خلال إنشاء الجامعات و الاستثمارات للحفاظ على الصحافة القومية لمواجهة ارتفاع تكلفة الصناعة الصحافة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بدأنا بدعوة الوزراء لتحديد الخطط المستقبلية التي سيتم تطبيقها خلال الفترات القريبة القادمة.

من جانبه أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة؛ عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الصحافة المصرية تواجه العديد من التحديات الداخلية والتي تتمثل في الأزمات الاقتصادية التي تواجهها المؤسسات الصحفية بجانب التحديات الخارجية التي تتمثل في الصراع العنيف في التقدم التكنولوجي مثل صحافة الموبايل والسوشيال ميديا والتي تخلق التحديات المهنية التي تحتم الارتقاء بالمحتوى المهني.

وأكد عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تصريحات خاصة “للبوابة نيوز” أن هناك العديد من الحلول الخطط المطروحة على طاولة النقاش ولم يبت الأمر فيها بعد، والتي ستعمل على خلق طرق مبتكرة لتوزيع الصحف وجذب الإعلانات بجانب الحفاظ على مصدر الدخل العائد من وسائل التواصل الاجتماعي كنوع من أنواع الحلول للمشكلات الاقتصادية الراهنة.