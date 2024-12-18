بهدفه في شباك باتشوكا.. مبابي يصل إلى رقم مميز مع الأندية

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، تألقه خلال الفترة الأخيرة، بعدما كتب اسمه في سجلات تاريخ بطولة كأس إنتركونتيننتال.

شهدت بطولة كأس إنتركونتيننتال، تسجيل مبابي لهدف ضمن الثلاثية التي أحرزها ريال مدريد في شباك باتشوكا المكسيكي، ليتوج الملكي باللقب الرابع في تاريخه من البطولة القارية.

300 هدف في مسيرة مبابي مع الأندية

افتتح مبابي التهديف للريال في الدقيقة 37، بعدما وجه تمريرة زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور في مرمى باتشوكا.

بهذا الهدف، حقق مبابي رقمًا مميزًا مع الأندية، التي ارتدى قميصها طوال مسيرته الكروية، إذ وصل إلى 300 هدفًا مع مختلف الأندية، وهي: (موناكو، باريس سان جيرمان، ريال مدريد).

مبابي

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن مبابي لم يفز بأي لقب بطولة قارية خلال 7 سنوات قضاها في باريس سان جيرمان، ولكن خلال 4 أشهر قضاها في ريال مدريد، فاز بلقبين، هما: كأس السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال.

20 بطولة لـ مبابي مع الأندية ومنتخب فرنسا

كما رفع مبابي رصيده من البطولات مع منتخب فرنسا والأندية إلى 20 بطولة في تاريخه، والتي جاءت كالتالي.

الدوري الفرنسي 7 مرات، كأس فرنسا 4 مرات، كأس السوبر الفرنسي 3 مرات، كأس الرابطة الفرنسية مرتين، كأس العالم مرة، دوري الأمم الأوروبية مرة، كأس السوبر الأوروبي مرة، كأس إنتركونتيننتال مرة.