رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوجه بضرورة توعية الشباب بخطورة السوشيال ميديا

وصف عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التطور الذي تشهده مصر في ملف حقوق الإنسان ب"النقلة الحقيقية".

وأرجع شيحة، خلال ندوة التنسيقية، تطور الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز حقوق الإنسان، حيث إن الدولة حريصة على تحسين حالة حقوق الإنسان.

واستدل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على ذلك، والتي أعلنها رئيس الجمهورية، فضلًا عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية والذى كانت بمثابة نقلة كبيرة في هذا الملف.

وشدد على ضرورة الاتجاه لرفع وعي الشباب، خاصة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منهم، بكيفية استخدامها استخدام صحيح لتجنب ارتكاب جرائم تعرضهم لعقوبات قانونية دون وعي منهم، ما يستوجب توعيتهم بخطورة ما يتم تداوله أو كتابته أو مشاركته عبر المنصات والمواقع الالكترونية.

جاء ذلك خلال ندوة أجرتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».

تدير الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.