أبرز تصريحات الفنان الفلسطيني كامل الباشا بندوته بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

نظم مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير بدورته السادسة، ندوة للمخرج و الفنان الفلسطيني كامل الباشا، الحائز على جائزة أفضل ممثل فى مهرجان فينيسيا.

وأدار ندوه كامل الباشا المخرج أحمد نادر، والذي تحدث عن الفنان الفلسطيني وكيفية تحوله من فنان مسرحى إلى دائرة أوسع وأكبر وسينما.

كامل الباشا أثناء ندوته

تحدث كامل الباشا في بداية الندوة الصعوبات التي واجهته عندما بدأ التمثيل في السينما لأنه في الاصل كان ممثل مسرح قائلا " ساعدني في البداية الصوت والاداء بسبب المسرح، كما أن الجائزة ساعدتني في الشهرة أكثر ولكن بالطبع المشوار كان صعب ".

وأضاف الباشا خلال الندوة، أن الافلام سواء القصيرة او طويله تعطيه تنوع في الادوار، لكن القلق يظل يصاحبه حتي يعرض عمله ويراه ثم يطمئن قلبه، وبدون الثقة في المخرج لا يستطيع أن يتحول إلى ممثل.

وتابع الباشا، أن الفيلم الذي لم يرضي عنه فنيا هو أكثر فيلم أعجب الجمهور، مؤكدا أن قدرته علي كسر الحاجز النفسي بينه وبين المخرج، ساعدت على تنفيذ رؤيه المخرج في بعض الأعمال.

وأوضح الباشا، أن العنصر الاول في الدراما هو الترفيه ويتحقق بالسيناريو الجيد، كما إنه لا يفكر في أن يمنع صوت المخرج في أعماله لأنه لابد أن يثق في المخرج، ولو هناك أي اخلاف بينهما ينفذ إرادة المخرج لأنه يرى نفسه أداة للمخرج.

وكشف الفنان كامل الباشا أنه واجه الكثير من الصعوبات والتحديات أثناء تصوير فيلم "برتقالة من يافا"، بسبب قوات الاحتلال، إلى جانب العديد من المخاطر، وأكد أنه مر بصعوبة بالغة في التحدث باللهجة المصرية أو أي لهجة أخري غير لهجته الفلسطينية.