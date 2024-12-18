تعرف على جوائز كأس إنتركونتيننتال الفردية بعد تتويج ريال مدريد باللقب

توج فريق ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، بلقب بطولة كأس إنتركونتيننتال على حساب باتشوكا المكسيكي، بالفوز عليه بثلاثية نظيفة في نهائي البطولة.

احتضن ملعب استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال، ليحصد الملكي اللقب الرابع في تاريخه من البطولة القارية.

فينيسيوس يتوج بالذهب

وبعد تتويج ريال مدريد باللقب، حصد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الريال جائزتين فرديتين، هما: أفضل لاعب في المباراة النهائية من كأس إنتركونتيننتال، وأفضل لاعب في البطولة.

كما حصد زميله فيديريكو فالفيردي الجائزة الفضية للبطولة، كثاني أفضل لاعب في كأس إنتركونتيننتال.

فيما توج إلياس مونتيل لاعب باتشوكا المكسيكي بالجائزة البرونزية، بعدما بات ثالث أفضل لاعب في البطولة.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا

سجل الفرنسي كيليان مبابي هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 37، بعدما وجه تمريرة زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور في مرمى الفريق المكسيكي.

وأضاف البرازيلي رودريجو جوس في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 53، بعدما استلم تمريرة مبابي وسدد الكرة بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأكد فينيسيوس جونيور على فوز ريال مدريد بهدف ثالث في الدقيقة 84، بعد تنفيذه ركلة جزاء بنجاح.

تتويج ريال مدريد بلقب كأس إنتركونتيننتال، جعله يصل إلى 32 بطولة قارية في تاريخه، ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه الأهلي صاحب الـ27 لقبًا.