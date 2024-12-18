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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمريكا تنتقد إسرائيل والأمم المتحدة لفشلهما في التعاون لوصول المساعدات لغزة

ليندا توماس جرينفيلد
ليندا توماس جرينفيلد
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انتقدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إسرائيل والأمم المتحدة لفشلهما في التعاون لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وقالت توماس جرينفيلد، خلال كلمة لها في جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، "لقد حان الوقت لإسرائيل والأمم المتحدة للتوقف عن العمل ضد بعضهما البعض واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم توقف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها."

ودعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إسرائيل إلى عدم تقييد تسليم المساعدات، ورفع العقبات التي تعيق مثل هذه العمليات، والتأكد من أن تشريع الكنيست الذي تم إقراره مؤخرا والذي يهدف إلى تفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لا يضر بجهود المساعدات.

كما حثت الأمم المتحدة أيضا على العمل مع إسرائيل والأطراف الأخرى لدفع خطة قابلة للتطبيق لضمان تسليم المساعدات بمجرد دخول تشريع الكنيست حيز التنفيذ أواخر الشهر المقبل.

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