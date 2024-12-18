للمرة الثالثة.. الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة ويعيد تقييم سياسته النقدية

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الأساسي للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى مستويات جديدة تتراوح بين 4.25% و4.50%.

جاء القرار ضمن جهود للتعامل مع التراجع المستمر في معدلات التضخم، الذي أثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي على مدار السنوات التي تلت تفشي جائحة كوفيد 19.

ويُنظر إلى هذا الاجتماع كعلامة فارقة في توجهات السياسة النقدية للبنك، حيث يبدو أن هناك تحولًا في نهجه التقليدي، حيث سيصبح خفض أسعار الفائدة إجراءً متباعدًا بدلًا من كونه ثابتًا في كل اجتماع.

التوقعات الحالية تشير إلى أن البنك قد يقلص معدل الفائدة مرتين أو ثلاث مرات فقط خلال عام 2025، وهو أقل مما كان متوقعًا في خططه السابقة التي تضمنت أربعة تخفيضات.

ووصف المسؤولون في البنك المركزي هذه التعديلات بأنها جزء من عملية إعادة ضبط لمعدلات الفائدة التي كانت مرتفعة بشكل كبير للحد من التضخم، والذي وصل إلى ذروته في عام 2022، مسجلًا أعلى مستوى له خلال 40 عامًا.