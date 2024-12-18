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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وزير العدل يشارك في احتفالية النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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شارك المستشار عدنان فنجري وزير العدل  اليوم الاربعاء فى احتفال هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسها بحضور  المستشار عبد الراضى أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ولفيف من  المستشارين وقيادات الجهات والهيئات القضائية.


ووجه وزير العدل التحية والتهنئة لأعضاء هيئة النيابة الإدارية بمناسبة احتفالهم مشيداً بدور هيئة النيابة الإدارية ، وأن الدستور قد جاء مؤكداً على أهميتها فى أداء رسالتها المقدسة فى مكافحة الفساد المالى والإداري وحماية الوظيفة العامة 

وثمن دورها كهيئة قضائية مستقلة تعزز النزاهة والشفافية والمسائلة .

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