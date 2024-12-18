محافظ الجيزة يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء مدينة 6 أكتوبر

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تكريم أوائل حفظة القرآن الكريم من أبناء مدينة ٦ أكتوبر خلال الحفل الذى أقيم تحت رعاية مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر .

وأكد محافظ الجيزة أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بنشر التعاليم الدينية السمحة والقيم الأخلاقية التي تدعو إلى الرحمة والعدل والتعايش السلمي، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف .

وعبر عن شكره لدعوته لحضور الحفل مؤكدا على أهمية تنظيم مثل تلك الفعاليات لتكريم المتسابقين من المتميزين فى حفظ القرآن الكريم والإحتفاء بهم من خلال مؤسسات الدولة الرسمية لتشجيعهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم .

كما أكد النجار على الدور الفاعل الذى تلعبه كل من مؤسسات الدولة الحكومية إلى جانب المؤسسات التعليمية والمجتمع المدنى فى الدفاع عن عقول أبناء الوطن و المشاركة فى خلق مناخ ملائم لتربية الشباب بصورة تضمن ولائهم لوطنهم والدفاع عن مقدراته.



خلال الاحتفالية تسلم محافظ الجيزة درع مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر من الدكتور محمد فوزى رئيس مجلس الأمناء ودرع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من الدكتور نهاد المحبوب رئيس الجامعة.

حضر الحفل الدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر و الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة وأعضاء مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر وأولياء أمور المتسابقين.