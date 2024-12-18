أتالانتا يتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا بفوز عريض على تشيزينا

حقق فريق أتالانتا، مساء اليوم الأربعاء، فوزًا عريضًا على ضيفه تشيزينا بسداسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جويس، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

تقدم أتالانتا على تشيزينا برباعية نظيفة في الشوط الأول، حيث قص دافيد زاباكوستا شريط أهداف اللقاء مبكرًا في الدقيقة الرابعة.

مباراة أتالانتا ضد تشيزينا

وأضاف شارل دي كيتيلير الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل لازار ساماردزيتش ثالث الأهداف في الدقيقة 27، ثم عاد دي كيتيلير ليحرز الهدف الرابع في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، عزز ماركو بيرشيانيني تقدم أتالانتا بهدف خامس في الدقيقة 54، قبل أن يختتم ساماردزيتش السداسية في الدقيقة 71.

وسجل جوزيف سيزاي هدف تشيزينا الوحيد في اللقاء، وذلك في الدقيقة 90، ليفوز أتالانتا بنتيجة 6-1.

بذلك، تأهل أتالانتا إلى الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا على حساب تشيزينا، ليواجه بولونيا في دور الثمانية.