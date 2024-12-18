بن صغير VS ديمبلي.. تشكيل مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة موناكو، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره موناكو، في مباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود عثمان ديمبلي تشكيل باريس سان جيرمان أمام موناكو، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة برادلي باركولا وديزيري دوي.

فيما أعلن إيدي هوتر المدير الفني لفريق موناكو، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة باريس سان جيرمان.

يقود الشاب المغربي إلياس بن صغير تشكيل موناكو أمام باريس سان جيرمان، بجانب السويسري بريل إيمبولو.

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة، بينما يأتي موناكو في المركز الثالث وفي رصيده 30 نقطة.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باشو - فابيان رويز

خط الوسط: وارن زائير إيمري - جواو نيفيس - فيتينيا

وفي الهجوم: برادلي باركولا - عثمان ديمبلي - ديزيري دوي.

تشكيل موناكو لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كون

خط الدفاع: فاندرسون - كيرير - ساليسو - سينجو

خط الوسط: كامارا - ماجاسا - جولوفين

وفي الهجوم: إلياس بن صغير - بريل إيمبولو - أكليوش.