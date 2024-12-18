وكيل نقابة الصحفيين: العلاقات المصرية الصينية نموذج للتعاون المثمر بين الدول النامية

أكد حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، أن العلاقات المصرية الصينية حققت إنجازات كبيرة على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 12.5 مليار دولار في الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري.

وأوضح الزناتي أن الصين أصبحت واحدة من أكبر الدول الاستثمارية في مصر، مع التركيز على التعاون في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة.

وأضاف أن التعاون بين البلدين تجاوز مجالات التجارة والاستثمار ليشمل التنسيق السياسي والاقتصادي في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الصينية تعد نموذجاً للتعاون المثمر بين الدول النامية، حيث تتمسك الدولتان بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات العالمية.