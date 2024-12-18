وكيل حقوق إنسان النواب يستعرض جهود البرلمان في الملف الحقوقي

استعرض النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، القوانين التي أصدرها البرلمان المصري المرتبطة بملف حقوق الإنسان بينها استئناف الجنايات، وقانون الجنسية الذي أعطى الحق لابن من الأم المصرية في الحصول على الجنسي، وقانون اللاجئين.



وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المنعقدة الآن، إلى المناقشات والجلسات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي شهد موافقة مبدئية من مجلس النواب، والذي يرتبط بملف حقوق الإنسان، ويتضمن العديد من المواد المنصفة لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه وعلى الرغم من موافقة المجلس المبدئية على مشروع القانون، إلا أن المناقشات مستمرة حول المواد.

وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان قامت تدريب العاملين بحقوق الإنسان وكذلك الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، كما أن لجنة حقوق الإنسان عملت على إنشاء لجنة حقوق الإنسان في كل مؤسسة على مستوى الجمهورية، وأصبحت كل المؤسسات بها وحدة بنسبة وصلت إلى 98%، مشيرًا إلى أن كل المحافظات بها وحدات لحقوق الإنسان وتتلقى الشكاوى وبعضها يصل إلى اللجنة.

جاء ذلك خلال ندوة أجرتها التنسيقية تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».

تدير الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.