سفير الصين بالقاهرة : التعاون مع مصر في المحافل الدولية يشهد تقدماً كبيراً

أكد السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، أن التعاون بين مصر والصين في المحافل الدولية يشهد تقدماً كبيراً، لا سيما في الأمم المتحدة وفي منتديات دولية مثل منتدى "الحزام والطريق" ومنتدى التعاون الصيني العربي والإفريقي.

وأكد السفير في تصريحات له خلال ندوة بنقابة الصحفيين، أن الصين دعمت مصر في جهودها للانضمام إلى مجموعة "بريكس" وبنك التنمية الجديد، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعزز موقف الدول النامية في مواجهة القضايا العالمية.

وأشار إلى أن البلدين يعملان معاً لإيجاد حلول سلمية للقضايا الإقليمية والدولية الساخنة مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأزمة أوكرانيا.

وأضاف أن العلاقات المصرية الصينية تمر حالياً بأفضل مراحلها التاريخية، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في تعزيز العدالة والإنصاف في الساحة الدولية