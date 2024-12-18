سفير الصين: العلاقات المصرية الصينية تشهد قفزة في التعاون الثقافي والتعليمي

كشف السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، عن زيادة الاهتمام المصري باللغة والثقافة الصينية، حيث تم إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية المصرية، وأصبح هناك أكثر من 30 جامعة مصرية تقدم تخصصات في اللغة الصينية.

وذكر خلال ندوة بنقابة الصحفيين اليوم، أن أكثر من 20 مدرسة متوسطة في مصر قامت بتدريس اللغة الصينية كمادة اختيارية.

ولفت السفير إلى فوز العديد من الطلاب المصريين بالمركز الأول في مسابقة "جسر اللغة الصينية" العالمية.

كما تطرق إلى الفعاليات الثقافية التي نظمتها السفارة الصينية في مصر، مثل "عيد الربيع السعيد" و"أسبوع السينما الصينية"، والتي حظيت باهتمام واسع من مختلف الأوساط المصرية.

وأضاف أن هذه الأنشطة ساهمت في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين وزيادة فهم الشعبين لبعضهما البعض، مما يعكس عمق العلاقات المصرية الصينية.