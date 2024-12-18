السفير الصيني: التعاون مع مصر في صناعة السيارات الكهربائية خطوة نحو المستقبل

أكد سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشيانج، أن التعاون بين مصر والصين في مجال إنتاج السيارات الكهربائية يشهد تقدماً ملحوظاً، مشيراً إلى زيارة رئيس الوزراء المصري لشركة صينية متخصصة في صناعة سيارات الطاقة الجديدة في سبتمبر الماضي.

كما أشار خلال ندوة بنقابة الصحفيين، إلى أن العديد من الشركات الصينية قد وقعت مذكرات تفاهم مع مصر لإنتاج سيارات الطاقة الجديدة، مما يفتح آفاقاً واسعة لتحقيق إنجازات كبيرة في هذا القطاع في المستقبل القريب.

وأكد السفير الصيني ثقته في أن التعاون المستقبلي بين البلدين في هذا المجال سيحقق نتائج إيجابية، مشيراً إلى أهمية توجيه الجهود نحو الابتكار في صناعة السيارات الكهربائية كجزء من جهود مصر لتحويل قطاع النقل إلى طاقة نظيفة.

وأضاف أن هذا التعاون يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الصناعة المحلية في مصر وتنمية القطاع التكنولوجي بشكل مستدام.