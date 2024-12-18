السفير الصيني: التعاون مع مصر في مختلف المجالات حقق نتائج مبهرة

شدد السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، على أن التعاون العملي بين مصر والصين في مختلف المجالات حقق نتائج مبهرة في السنوات الأخيرة.

وفي تصريحات له خلال ندوة بنقابة الصحفيين، أشار إلى المشاريع الكبرى التي ساهمت الصين في تنفيذها في مصر، مثل بناء أكبر برج في إفريقيا وأول شبكة قطارات كهربائية في القارة، بالإضافة إلى دور الصين في تطوير شبكة الكهرباء في مصر، مما يعكس قوة التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد السفير أن الشركات الصينية لعبت دوراً مهماً في تطوير قطاع الفضاء المصري، حيث أصبحت مصر أول دولة إفريقية تمتلك القدرة على تجميع واختبار الأقمار الاصطناعية، كما ساهمت في تحسين البنية التحتية للاتصالات في مصر من خلال إنشاء معاهد تدريبية لتأهيل الشباب المصري في تقنيات المعلومات.

وقال أن هذه المشاريع ليست فقط تعبيراً عن التعاون بين الدولتين، بل هي عوامل حيوية تسهم في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مصر.