تحت شعار «اليوم الذهبي».. بهاء سلطان وجنات ضمن حفلات العام الجديد 2025

يستعد المطرب بهاء سلطان والفنانة جنات، لإحياء حفل غنائي تحت شعار «اليوم الذهبي»، بمنطقة التجمع، حيث يلتقيان بجمهورها في واحدة من أبرز حفلات بداية العام الجديد 2025.

موعد حفل جنات وبهاء سلطان

ومن المقرر انطلاق فعاليات حفل جنات وبهاء سلطان، يوم الإثنين الموافق 7 يناير 2025، ضمن حفلات الأسبوع الأول من العام الجديد، في حديقة الأسرة بمدينة القاهرة الجديدة.

مقدم الحفل خالد عليش

ويقدم الفنان والإعلامي خالد عليش، فقرات حفل بهاء سلطن وجنات، حيث يضفي أجواء من السعادة والبهجة على الحضور بخفة ظله المعهودة في تقديم الحفلات أو برامجه الإذاعية.

برنامج حفل جنات وبهاء سلطان

وتقدم جنات خلال الحفل مجموعة مميزة من أغانيها الشهيرة التي حققت نجاحًا خلال مشوارها الفني، منها: «اللي بيني وبينك، حب جامد، حب امتلاك، جنبك ومعاك، كأنك روح، عارف غلاوتك، يا بختي بيه، حبيبي على نياته، خصتني، بنعيش مع ناس، أنت الإحساس، مش رجولة»، وغيرها.

ويقدم بهاء سلطان أيضًا عدد من الأغاني التي ساهمت في شهرته، منها: «3 دقايق، تعالى ادلعك، مارتحناش، أنا مصمم»، بالإضافة إلى أغنية «أنا من غيرك» الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان».

أسعار تذاكر حفل جنات وبهاء سلطان

طرحت الجهة المنظمة لحفل جنات وبهاء سلطان، أسعار مختلفة من تذاكر الحفل لكي تتناسب مع جميع الفئات، والتي جائت كالتالي:

الفئة الأولى: 2507 جنيهًا، والفئة الثانية: 1507 جنيهًا، والفئة الثالثة: 807 جنيهًا، والفئة الرابعة: 507 جنيهًا.

حفل جنات وبهاء سلطان

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق بهاء سلطان، وجنات، الذين اعتادوا على حضور حفلاتهما المميزة والاستمتاع بأجواء الفرح والغناء في ليالي الشتاء.