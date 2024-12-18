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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

السفير الصيني بالقاهرة: سياسة التوازن الاستراتيجي أساس نجاح العلاقات الخارجية

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أكد السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، أن سياسة الاتزان الاستراتيجي التي تتبعها مصر في سياستها الخارجية هي أحد أبرز عوامل نجاح العلاقات الثنائية بين مصر والصين. 

وقال ليتشيانج خلال حوار مفتوح بنقابة الصحفيين، إن مصر أثبتت احترامها الكامل لمبدأ "الصين الواحدة"، وهو ما يعكس التزامها الثابت في دعم العلاقات الثنائية، بما يتماشى مع السياسة الصينية التي ترفض أي محاولات للضغط على الصين في قضية تايوان.

وأضاف أن العلاقة بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خاصة بعد عام 2013، حيث دخلت في مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مستفيدين من التنسيق المشترك بين الرئيسين السيسي وشي جين بينج. 

وأوضح أن هذه العلاقة تجسد عمق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن السنوات القادمة ستشهد المزيد من الإنجازات، خاصة في مجال التبادل التجاري والمشروعات المشتركة التي تعزز النمو المشترك بين مصر والصين.

 

أكد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج أن سياسة الاتزان الاستراتيجي التي تتبعها مصر في سياستها الخارجية هي أحد أبرز عوامل نجاح العلاقات الثنائية بين مصر والصين وقال في تصريحات خلال حوار مفتوح بنقابة الصحفيين إن مصر أثبتت احترامها الكامل لمبدأ الصين الواحدة وهو ما يعكس التزامها الثابت في دعم العلاقات الثنائية