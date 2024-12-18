وزير الشباب يبحث استعدادات إطلاق النسخة الـ 13 لمهرجان إبداع

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استعدادات إطلاق النسخة الـ ١٣ لمهرجان إبداع في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

جاء ذلك فى اجتماع عقده الوزير اليوم لمناقشة استراتيجية المهرجان والتي امتدت إلى١٢ نسخة سابقة، والجدول الزمني للمهرجان، بدءًا من التصفيات التمهيدية حتى حفل الختام، واستعراض المجالات التي سيشملها المهرجان، والشروط المطلوبة للمشاركة، بما في ذلك الفئة العمرية والأعمال المقدمة، الدعم والترويج، وجوائز المهرجان وآليات تكريم الفائزين في الحفل الختامي.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الفنون والثقافة جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية، ومهرجان إبداع يساهم في تعزيز هذا الوعي الثقافي بين الشباب، موضحا ان مهرجان ابداع أحد آليات الدولة المصرية لاكتشاف المواهب والإبداعات الشبابية،

وأشار إلى أن مهرجان ابداع أصبح علامة فارقة فى اكتشاف الموهوبين فى المجالات الثقافية والفنية، فضلاً عن دوره في نشر الوعى الثقافي والفنى والأدبي بين شباب الجامعات المصرية والمعاهد والأكاديميات،

وقال صبحي إن وزارة الشباب والرياضة حريصة علي تطوير المسابقة والتوسع في مجالاتها المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركين، مؤكدا ان مهرجان إبداع منصة فريدة تسلط الضوء على قدرات الشباب، وتعمل على خلق مجتمع مبدع ومبتكر واستغلال هذه الفرصة لإظهار مواهبهم