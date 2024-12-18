موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون في كأس كاراباو

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ساوثهامبتون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يحل فريق ليفربول، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره ساوثهامبتون بملعب سانت ماري، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يغيب محمد صلاح عن تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون، حيث فضل سلوت إراحته، خاصة أن الريدز ينتظره مواجهة صعبة أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل.

يقود داروين نونيز هجوم الريدز بجانب الهولندي كودي جاكبو، على أن يعوض هارفي إيليوت غياب صلاح في مواجهة اليوم.

كما تشهد مقاعد بدلاء ليفربول أمام ساوثهامبتون، غياب محمد صلاح بالإضافة إلى القائد فيرجيل فان دايك.

تغلب ليفربول على برايتون بثلاثية مقابل هدفين في دور الـ16، ليتأهل إلى ربع نهائي كأس كاراباو، بينما فاز ساوثهامبتون على ستوك سيتي بنفس النتيجة، ليضرب موعدًا أمام رفاق محمد صلاح الليلة.

تشكيل ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون في كأس كاراباو

حراسة المرمى: كويمين كيلهير

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جاريل كوانساه - واتارا إيندو - جو جوميز

خط الوسط: مورتون - أليكسيس ماك أليستر - نيوني

وفي الهجوم: هارفي إيليوت - داروين نونيز - كودي جاكبو.