ممثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان: ملتزمون بتقديم التقارير الدولية

أكد السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التزام مصر بتقديم التقارير الدولية المطلوبة الخاصة بملف حقوق الإنسان، بينها تقارير تم تقديمها بعد تأخرها 20 عاما.

وأوضح، أن الدولة المصرية تولي اهتمام واضح لحقوق الإنسان وخاصة كبار السن، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الاولويات التي نشير إليها بجانب الحقوق المدنية والسياسية.

وأشار البقلي، خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إلى التزام مصر الكامل بالمعايير المطلوبة لإعاداد تلك التقارير إذ يتم إعدادها من خلال مسؤولين مصريين بالمشاركة مع خبراء دوليين.

وأضاف أنها تشمل تنفيذ فعلي لأرقام واحصائيات وتقدم مثلها منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ويتم مناقشة ومطابقة التقارير، ويتم تسجيل التوصيات التي تصدر من الأمم المتحدة وتوزيعها على مختلف الجهات لتنفيذ المخصص لكل جهة.

وأوضح البقلي أن مصر لديها إحالات للمحاكمات للمتهمين في جرائم خاصة بالمعاملة غير الإنسانية والمهينة، منها العنف ضد المرأة والذي يعد من القضايا التي نهتم بمناقشتها والوصول إلى قرارات حاسمة فيها.

وأشار إلى التقدم الذي أحدثته برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة خلال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات، إذ يأتي ترجمة للجهد الذي بذلته الدولة للقضاء على العشوائيات وتحويلها إلى مجتمعات آمنة تليق بالمواطن المصري، فضلًا عن دعم مراكز الإصلاح والتأهيل التي تشهد زيارات دائمة من السفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

جاء ذلك خلال ندوة أجرتها التنسيقية تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».

تدير الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

