أبرز تصريحات تامر حبيب بندوة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

نظمت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، ندوة حوارية ومحاكاه للكاتب والسيناريست تامر حبيب، للحديث عن مشواره ورحلته مع الكتابة والسيناريو، ضمن فعاليات الدورة السادسة للمهرجان.

أبرز تصريحات الكاتب والسيناريست تامر حبيب



قال الكاتب والسيناريست تامر حبيب، أن بداياته مع مشوار الفن كان بشغف التمثيل، مثله مثل الكثير من كل الأجيال.

وكشف أنه أنهي مرحلة الثانوية العامة، ثم تقدم للإلتحاق بمعهد السينما، ولم يحالفه الحظ بالقبول.

وتابع حبيب خلال الندوة أنه اتفق مع والده على الالتحاق بكلية التجارة، وأنها أسوأ فترات الدراسة بالنسبه له، وشبه كلية التجارة بأفلام الرعب.

وأضاف أنه عمل محاسب بعد التخرج لمدة ثلاث سنوات، ولكنه لم يقنع بتلك المرحلة، وظل حبه وعشقه للفن المحرك الأساسي له، حتى اتخذ القرار بدراسة السينما.

محطة سهر الليالي

علق الفنان تامر حبيب على فيلمه "سهر الليالي"، أنه لم يكن يتوقع أن يتحول لفيلم سينمائي، خاصةً وأنه كان له العديد من التجارب لم ترى النور.

على هامش ندوة الكاتب تامر حبيب

وأكد خلال ندوته بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، أن سهر الليالي تحدى الكثير من الظروف، وبالتحديد أن السينما في ذلك الوقت كانت تحت مصطلح السينما النظيفة.

وأكمل حبيب ، أن سهر الليالي فيلم مليئ بالعلاقات والعادات الجريئة، ويعتبر الفيلم تحدى السينما النظيفة في ذلك الوقت.

وأضاف أن الفيلم تداخل مع العلاقات الإنسانية وفكرته كانت حينما سافر مع أصدقائه، وكان الجميع متزوج حديثاً، واكتشف أن عاداتهم تبدلت، ليعلق بجملة كتبها في العمل "احنا كبرنا ولا ايه".

واختتم حبيب أن فيلم سهر الليالي قدم حالة نعيشها جميعاً، وأن الكثير من الجمهور علقوا على الفيلم أنه يمثل حياتهم مع اصدقائهم المقربين، وهو ما يسعده كثيراً.

تيمور وشفيقة وتناقض الأكشن

تامر حبيب: الاكشن في فيلم تيمور وشفيقة ملوش أي لازمة

كشف الكاتب والسيناريست تامر حبيب عن رأيه في مشاهد الأكشن بفيلمه "تيمور وشفيقة"، وأكد انها بدون أي داعي في العمل.

وتابع أن الكاتب الكبير وحيد حامد انتقد العمل بعد مشاهدته في السينما.

ندوة الكاتب تامر حبيب

وأكمل حبيب حديثه " الكاتب الكبير وحيد حامد أول ما خلص الفيلم قالي أنا مش فاهم حاجه، كنتوا ماشيين كويس ليه الاكشن ده".

يقام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير خلال تلك الفترة، وشارك في دورته السادسة الفنان خالد النبوي، ناهد السباعي، والفنان الفلسطيني كامل الباشا.