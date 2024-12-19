نظام على حافة الهاوية| 2024 سنة كئيبة في إيران.. مهانة في الخارج وضعف في الداخل

الخميس 19/ديسمبر/2024 - 02:00 ص

مع نهاية عام ٢٠٢٤، تجد إيران نفسها في مواجهة أزمة مزدوجة: تراجع النفوذ الجيوسياسي في الخارج وحالة داخلية هشة بشكل متزايد في الداخل. لقد تركت خسائر طهران في غزة ولبنان وسوريا، إلى جانب انهيار الاقتصاد وتنامي المعارضة، نظام المرشد الأعلى علي خامنئي أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى.

لقد تآكل نفوذ إيران في الشرق الأوسط بشكل كبير هذا العام. وجاءت الضربة الأكثر بروزًا مع الانهيار المفاجئ لنظام الأسد في سوريا، الذي كان يُعتبر لفترة طويلة المحور الرئيسي لما يسمى "الهلال الشيعي" الإيراني. وبينما سارع ضباط فيلق القدس إلى الإخلاء، لم يكن سقوط الأسد يعني فقط تراجع موطئ قدم طهران في المنطقة، بل ترك أيضًا وراءه خسائر مذهلة تتمثل فى ٣٠ مليار دولار من الديون وآلاف الأرواح الإيرانية.

إن التحالفات الإقليمية لطهران تعتمد الآن على الميليشيات الصغيرة في العراق والحوثيين في اليمن، وهو ما يبتعد كل البعد عن "محور المقاومة" الذى كان متوسعًا ذات يوم. وفي غزة ولبنان، واجهت الجماعات المدعومة من إيران انتكاسات مدمرة لنفوذ إيران الإقليمي.

انهيار اقتصادي واضطرابات داخلية

في حين تكافح طهران مع الإخفاقات الخارجية، تستمر الظروف في الداخل في التدهور. لقد وصل اقتصاد إيران إلى أدنى مستوى له منذ الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩. ترسم الإحصاءات الرسمية صورة قاتمة: ٥٧٪ من الإيرانيين يعانون من سوء التغذية، و٣٠٪ يعيشون تحت خط الفقر.

يتفاقم الضغط الاقتصادي بسبب سنوات من العقوبات الأمريكية، مما أدى إلى شلل قطاع النفط الإيراني. وعلى الرغم من احتلالها لقمة ثاني أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم، تواجه إيران نقصًا في الغاز، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وهي مفارقة غريبة بالنسبة لبلد كان يصدر الطاقة إلى جيرانه ذات يوم.

قمع وقوانين ضد المرأة

في خضم الأزمة المتفاقمة، تتبنى القيادة الإيرانية تدابير أكثر صرامة لقمع المعارضة. هذا الشهر، صادق البرلمان على مشروع قانون جديد للحجاب، وهو رد قاسٍ على حركة "المرأة والحياة والحرية" التي أشعلتها وفاة مهسا أميني في عام ٢٠٢٢. وكانت الاحتجاجات، التي امتدت إلى أكثر من ٢٠٠ مدينة، أخطر تهديد للنظام منذ عقود.

وأفادت جماعات حقوق الإنسان عن مقتل أكثر من ٥٠٠ شخص وإصابة الآلاف خلال الاحتجاجات. ومع اقتراب موعد تطبيق قانون الحجاب الجديد، تخاطر طهران بإثارة تكرار انتفاضة ٢٠٢٢.

أصبح المرشد الأعلى خامنئي حذرًا بشكل متزايد من المعارضة، وقال هذا الأسبوع: "إذا تحدث أي شخص داخل إيران بطريقة تؤدى إلى تخويف الناس، فهذه جريمة ويجب محاكمته".

تأتي كلماته في أعقاب الإحباط العام المتزايد إزاء تقاعس النظام عن العمل ضد الهجمات الأجنبية، بما في ذلك الضربات الإسرائيلية المتكررة على البنية التحتية الصاروخية والدفاعية الإيرانية.

الخلافة المنتظرة

لقد أدى تدهور صحة خامنئي بشكل واضح وتقدمه في السن (يبلغ الآن ٨٥ عامًا) إلى تكثيف المخاوف بشأن الخلافة. كما أضاف تسجيل صوتي مسرب من فريقه الطبي يتكهن بعمره المحدود إلى القلق العام، فيما تواجه إيران الآن خيبة أمل واسعة النطاق، وانهيارًا اقتصاديًا، وعزلة دولية.

بدأت علامات المعارضة البارزة في الظهور، حتى بين الموالين للنظام. على قنوات تليجرام، وتتساءل الأصوات التى كانت داعمة تقليديًا علنًا عن إخفاقات إيران العسكرية وقرارات القيادة. لأول مرة، يبدو وعد طهران الذي دام عقودًا من الزمان بـ"الأمن" أجوف.

على الرغم من القمع الشديد، يواصل المجتمع الإيراني إظهار التحدى الملحوظ.. بعد ساعات فقط من خطاب خامنئي، بثت المغنية باراستو أحمدي أداءً مباشرًا من إيران لأول مرة منذ الثورة الإسلامية. غنت في ثوب سهرة وشعرها مكشوف، تحدت حظر النظام على أداء النساء، وحصدت أكثر من مليوني مشاهدة. على الرغم من اعتقالها بسرعة، فإن أفعالها ترمز إلى الجرأة المتزايدة بين الإيرانيين غير الراغبين في الخضوع للقوانين القمعية.

لقد أدت الانتكاسات المتزايدة التي تواجهها إيران في الخارج والأزمات المتفاقمة في الداخل إلى إضعاف قيادتها وتعريضها للخطر. ويشكل انهيار الحلفاء الرئيسيين، إلى جانب الاقتصاد المنهار والتحدي المتزايد من جانب مواطنيها، التحدي الأشد صعوبة للجمهورية الإسلامية منذ عقود.

ومع تراجع قبضة المرشد الأعلى على السلطة واقتراب نهاية خلافته، يواجه النظام الإيراني مستقبلًا غير مؤكد.. مستقبلًا قد لا تكون قدرته على قمع المعارضة فيه كافية لإبقاء الأمة متحدة.

