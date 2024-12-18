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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في عدد البوابة| استيطان واحتلال إسرائيلي.. توغل عسكري كبير في درعا السورية

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخكيس 19 ديسمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

توطيد العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا.. السيسي يؤكد لنظيره الإندونيسي أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع
استيطان واحتلال إسرائيلي.. توغل عسكري كبير في درعا السورية
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى عملية سياسية شاملة في سوريا
..وزعيم كردي يقترح إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في الشمال السوري
الأمم المتحدة تنصح بعدم العودة الجماعية للاجئين السوريين في الوقت الحالي
اعتقال مشتبه به باغتيال مسئول عسكري روسي
ترامب يضغط.. تفاؤل أمريكي حذر بقرب 
التوصل إلى هدنة في غزة

السيسي درعا مجلس الأمن سوريا الامم المتحده