اقرأ غدا في عدد البوابة| استيطان واحتلال إسرائيلي.. توغل عسكري كبير في درعا السورية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخكيس 19 ديسمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

توطيد العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا.. السيسي يؤكد لنظيره الإندونيسي أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع

استيطان واحتلال إسرائيلي.. توغل عسكري كبير في درعا السورية

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى عملية سياسية شاملة في سوريا

..وزعيم كردي يقترح إقامة "منطقة منزوعة السلاح" في الشمال السوري

الأمم المتحدة تنصح بعدم العودة الجماعية للاجئين السوريين في الوقت الحالي

اعتقال مشتبه به باغتيال مسئول عسكري روسي

ترامب يضغط.. تفاؤل أمريكي حذر بقرب

التوصل إلى هدنة في غزة