ريال مدريد يسحق باتشوكا ويتوج بكأس إنتركونتيننتال للمرة الرابعة

سحق فريق ريال مدريد الإسباني نظيره باتشوكا المكسيكي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

أنهى ريال مدريد الشوط الأول من مباراته ضد باتشوكا، متقدمًا بهدف للا شيء، سجله النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 37، بعدما وجه تمريرة زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور في مرمى الفريق المكسيكي.

وفي الشوط الثاني، كثف الريال من الضغط على مرمى باتشوكا، حتى نجح رودريجو جوس في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 53، بعدما استلم تمريرة مبابي وسدد الكرة بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأكد فينيسيوس جونيور على فوز ريال مدريد بهدف ثالث في الدقيقة 84، بعد تنفيذه ركلة جزاء بنجاح.

ريال مدريد أكثر أندية العالم حصولًا على كأس إنتركونتيننتال

شارك ريال مدريد في كأس إنتركونتيننتال بصفته بطلًا لدوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

بينما تأهل باتشوكا إلى النهائي، بعدما تغلب على الأهلي في دور نصف النهائي بركلات الترجيح، ليحصد لقب كأس التحدي.

وبذلك، توج ريال مدريد باللقب الرابع في تاريخه من بطولة كأس إنتركونتيننتال، ليصبح أكثر أندية العالم حصولًا على هذه البطولة.