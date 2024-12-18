الأهلي يكشف سبب غياب بيرسي تاو عن التدريبات

كشف محمـد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، سبب غياب بيرسي تاو عن التدريبات خلال اليومين الماضيين.

وقال محمد رمضان في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن غياب بيرسي تاو بسبب تعرضه لنزلة معوية حادة وآلام في المعدة ألزمته الفراش ويتلقى اللاعب العلاج، وسوف ينتظم في تدريبات الفريق بعد غد الجمعة.

تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بالجولة الثالثة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

‎وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي تحدث فيها عن أهمية مباراة الأهلي وشباب بلوزداد وضرورة تحقيق الفوز.

وبدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية شارك فيها الثلاثي أكرم توفيق وياسر إبراهيم ويحيي عطية الله بعد التعافي من الإصابة.



موعد مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.