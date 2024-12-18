كأس كاراباو.. جيسوس يقود تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يستضيف فريق أرسنال، اليوم الأربعاء، نظيره كريستال بالاس على ملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود جابرييل جيسوس تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس، رفقة رحيم ستيرلينج وليونادرو تروسارد، في ظل جلوس بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي على مقاعد البدلاء.

تأهل أرسنال إلى ربع نهائي كأس كاراباو، بعدما اكتسح بريستون نورث إند بثلاثية نظيفة في دور الستة عشر.

بينما صعد كريستال بالاس إلى الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعدما أقصى أستون فيلا في دور الـ16.

تشكيل أرسنال لمواجهة كريستال بالاس في كأس كاراباو

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: توماس بارتي - يورين تيمبر - كيويور - كيران تيرني

خط الوسط: جورجينيو - ميكيل مورينو - نوانيري

وفي الهجوم: رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - ليونادرو تروسارد.