لإصابة تلميذ.. تحرير محضر ضد مديرة مدرسة بالفيوم|صور

حرر ولي أمر أحد التلاميذ بمدرسة نفيسة الحصري للتعليم الأساسي التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية بمحافظة الفيوم، اليوم، الأربعاء، محضراً ضد مديرة المدرسة، بتهمة الإهمال وإصابة نجله داخل المدرسة وعدم الرعاية للتلاميذ وسوء معاملة أولياء الأمور.

التلميذ عدنان حسام الدين المصاب على يد طالبة جامعية داخل مدرسة نفيسة الحصري بالفيوم

حيث تعرض طالب يدعى"عدنان حسام الدين محمد محمد رمضان" للضرب بالقدم مما أصابه بإصابات بالغه بالساق، على يد طالبة جامعية أثناء تنفيذ التدريب الميداني داخل المدرسة بأحد الحصص لطلاب الصف الثالث الإبتدائي.

تعود الواقعة أمس عندما أصيب عدنان حسام تلميذ بالصف الثالث الأبتدائي صاحب الـ ٩ أعوام ، تلميذ بمدرسة نفيسه الحصري للتعليم الأساسي التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، بإصابات ظاهرة في عصب الساق، على يد طالبة جامعية أثناء حصة مادة الرياضيات، حيث قامت بركل التلميذ عدد مرات في الساق، مما أدى إلى إصابته في عصب الساق وظهور تورم شديد وكدمات أعجزت التلميذ عن المشي على قدميه من شدة الإصابة والآلم.

وأكدت ولية أمر التلميذ المصاب بأن نجلها حال عودته من المدرسة فوجئت بعدم قدرته على الحركة وتعالت صرخاته، وعندما سألت نجلها أخبرها بقيام المعلمة بضربه بحذائها عدة مرات في ساقه النحيل.

وتابعت ولي أمر التلميذ، بأنها توجت إلى المدرسه و استفسرت عما حدث لنجلها من مديرة المدرسة عن الواقعه، لم تجيبها لعدم علمها بمن ارتكب الواقعة وتجاهلت شكواها ولم تبالي وتعاملت مع ولية أمر التلميذ بأسلوب غير لائق.

وعليه قام ولي أمر التلميذ حسام الدين محمد محمد رمضان بالتوجه إلى قسم الشرطة، وحرر محضر رقم ٢٥٤٦٩ لسنه ٢٠٢٤ جنح قسم أول الفيوم ضد مدير مدرسة نفيسة الحصري التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية لأنها المسؤولة عن التلاميذ وعن حمايتهم، وإصابة نجلها داخل المدرسة.

وأشار ولي أمر التلميذ بأنه توجه إلى المستشفى لعمل إشاعات لنجله، والتي أثبتت بأنه مصاب إصابات شديدة، كما خاطب قسم أول الفيوم مستشفى الفيوم العام بتوقيع التقرير والفحص الطبي على التلميذ وكتابة تقرير مفصل بالحالة الصحية للتلميذ لإرفاقه مع المحضر للعرض على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.

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