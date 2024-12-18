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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

4 غرز في اليد.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة عمر كمال عبد الواحد

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد
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أعلن النادي الأهلي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عمر كمال عبدالواحد عقب مران الفريق اليوم بفرع النادي في مدنية نصر.

وقال محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي، إن الإصابة جاءت نتيجة إنزلاق قدم اللاعب بعد التدريبات وارتطمت بأحد الأبواب وتعرض لقطع سطحي استوجب 4 غرز في اليد.

أجرى عمر كمال عبدالواحد جراحة في أحد “شرايين” اليد، بعد الإصابة التي تعرض لها اليوم الأربعاء، بسبب تحطيم أحد أبواب غرف الملابس في فرع النادي بمدينة نصر.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد


ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي شباب بلوزداد يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

عمر كمال عبدالواحد إصابة بقطع غائر في يده تفاصيل إصابة عمر كمال النادي الاهلي محمد رمضان المدير الرياضي