مدير أمن القليوبية يعتمد حركة محدودة لمأموري الأقسام والمراكز

أجرى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية، حركة تنقلات محدودة لمأموري الأقسام والمراكز والتي أشرف عليها اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية واللواء محمد عبدالهادي نائب مدير أمن القليوبية لقطاع جنوب.

وشملت الحركة نقل عدد من مأموري المراكز وهما: العميد محمد سعيد مرسي مأمور مركز كفر شكر، والعميد رياض عادل إبراهيم مدير إداره تامين الطرق والمنافذ، العقيد محمود محمد عطيه مدير إداره تأمين المستشفيات الحكوميه، والعقيد خالد محمد أبو جميل مدير إدارة الشكاوى والتحقيقات، والعقيد محمد محمد محي الدين مأمور مركز القناطر الخيرية، العقيد هشام محمد اسامه يوسف مامور مركز الخانكه العقيد عمرو احمد محمد سالم مأمور مركز قليوب.

كما شملت الحركة نقل النقيب أحمد محمد عبد الباقي ضابط بمركز قليوب، والنقيب محمد عبد القادر عبد الغني ضابط بمركز شبين القناطر، والنقيب عبد الله محمد سيد ضابط بمركز شبين القناطر، والملازم أول أحمد عصام جاب الله ضابط بمركز كفر شكر، والملازم إسلام فتحي ابراهيم السيد ضابط بمركز شبين القناطر، الملازم محمد عادل محمد ضابط بقسم الخانكة.