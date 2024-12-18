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الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

روسيا: الغرب يوسع دعمه العسكري لأوكرانيا وموسكو ترد على تصعيد الناتو

رئيس أركان القوات
رئيس أركان القوات المسلحة الروسية
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عقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، إحاطة للملحقين العسكريين للدول الأجنبية، حيث كشف عن زيادة كبيرة في المساعدات العسكرية المقدمة من الولايات المتحدة وحلفائها إلى أوكرانيا. 

وأوضح أن أكثر من 30 دولة تورد معدات عسكرية إلى كييف، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، بإجمالي مساعدات مالية بلغت 350 مليار دولار، منها 170 مليارًا للاحتياجات العسكرية.

وأشار غيراسيموف إلى أن القوات الروسية تحتفظ بالمبادرة العسكرية، حيث تمكنت من تحرير أكثر من 190 مستوطنة واستعادة 4500 كيلومتر مربع، على الرغم من الدعم الغربي الكبير. وأكد تكبد أوكرانيا خسائر ضخمة شملت مليون قتيل وجريح وتدمير آلاف المعدات العسكرية.

واتهم الجنرال الولايات المتحدة بأنها أصبحت مشاركًا مباشرًا في الصراع بعد استخدامها أسلحة بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية. 

وردت روسيا باختبار نظام صواريخ جديد وأكدت أنها ستتخذ خطوات بناءً على تقييم التهديدات الأمنية.

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